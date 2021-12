Port-Gentil: la Maison de la jeunesse et de la culture fait peau neuve

Ecouter cet article Ecouter cet article

Construite en 2016 dans le but de participer à l’épanouissement des jeunes de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, la maison des jeunes n’était plus devenue que l’ombre d’elle-même. Une situation qui n’a pas laissé insensible plusieurs cadres de cette localité en tête desquels le député du 2ème arrondissement de la cité pétrolière Jean Fidèle Otandault et l’édile de la capitale économique Gabriel Tchango qui ont procédé à sa réhabilitation et à sa mise en service.

Située au quartier Printemps sur la ruelle qui mène au stade Pierre-Claver Divounguy dans le 3ème arrondissement de la ville de Port-Gentil, la maison des jeunes et de la culture de l’Ogooué-Maritime (MJC) était jusqu’à récemment à l’abandon. Inauguré en 2016 par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, la vétusté du bâtiment ne permettait pas aux populations bénéficiaires d’y avoir accès et de profiter des différentes installations.

Plus de 5 ans après son édification, l’édile de Port-Gentil, Gabriel Tchango et le député du 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault ont répondu au cri de détresse lancé par les jeunes de la ville pétrolière en rerfectionnant ce bâtiment. Ainsi, les deux hommes ont procédé à une visite de ce site le mardi 30 novembre dernier. Au terme de celle-ci, il a été indiqué que « l’espace sera géré désormais par la mairie centrale et sera très bientôt ouvert à la jeunesse port gentillaise ».

La structure qui visait à lutter contre l’oisiveté de la jeunesse marigovéenne, n’a organisé aucune activité culturelle plus de 5 ans après son édification. Gageons que l’édile de Port-Gentil, Gabriel Tchango, pourra désormais mieux gérer cet édifice. Lequel comprend une bibliothèque et une salle multimédia. Des équipements qui feront des heureux auprès des bénéficiaires.