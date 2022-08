Port-Gentil: la foire municipale à l’abandon

Ecouter cet article Ecouter cet article

Abandonnés et désabusés, c’est en résumé le ressentiment des populations de Port-Gentil, chef-lieu du département de Bendje dans la province de l’Ogooué Maritime qui sont laissées pour compte et privées d’endroits attractifs, rapporte Info241. Pour cause, la foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawe est en état de délabrement avancé avec la détérioration des différentes attractions sous le regard indifférent des autorités municipales qui semblent insensibles à l’avenir de ladite foire qui pourrait bientôt mettre la clé sous la porte.

La foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawe, un des points centraux de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, connaît des malheurs. En effet depuis des années, cette zone qui faisait la fierté de la cité pétrolière n’est désormais plus que l’ombre d’elle-même. Les manèges qui autrefois attiraient du monde, sont depuis, inaccessibles et en état de dégradation très avancée. Pire, malgré les nombreuses interpellations des riverains, les autorités municipales ne semblent pas se soucier du devenir de cette structure.

Une situation que déplorent les port-gentillais, privés d’un accès fort utile pour des parties de distraction en famille ou entre amis. « Avant c’était une des zones phares de la ville. On s’y amusait et on pouvait même organiser des évènements. Ça permettait aux jeunes de s’y retrouver surtout pendant la période estivale mais là, on n’a plus rien. C’était des moments récréatifs pour nous. Mais bien dommage de voir que le parc est mort et interdit d’accès. Pour ma part, on aurait pu le réhabiliter tout simplement en trouvant des investisseurs privés » a déploré un riverain.

Interrogé par nos confrères du site Info241, la municipalité de Port-Gentil estime avoir fait son possible en posant des barrières, des panneaux de signalisation pour condamner l’accès à la foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawe. A l’heure où nous couchons ces lignes, aucune réhabilitation du site ne semble prévue, d’autant plus qu’il n’y aurait pas de budget prévu pour son entretien au grand désarroi des Port-Gentillais privés d’un endroit phare de loisirs.