Port-Gentil: Juste Meye au gnouf pour viol sur sa nièce depuis 8 ans

Le phénomène d’agressions sexuelles sur les mineurs continue d’être au centre de l’actualité. Le dernier fait en date concerne le dénommé Juste Meye, un compatriote âgé de 51 ans qui aurait abusé de sa nièce orpheline de 14 ans. Une activité criminelle à laquelle s’adonnait l’oncle violeur depuis les 6 ans de la fillette, traumatisée sexuellement par le propre frère de son défunt père, rapporte le site Info241.

Les faits se sont déroulés au quartier Bac Aviation, dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. La jeune fille, élève en classe de 3ème du lycée Joseph Ambourouet Avaro aurait attiré l’attention des assistantes sociales de l’établissement à cause de la baisse drastique de ses résultats scolaires. C’est la moyenne de 4 obtenue par l’élève qui aurait soulevé plusieurs interrogations auprès des encadreurs pédagogiques. Interrogée, l’adolescente va confier l’horreur que lui fait vivre depuis l’âge de 6 ans son oncle qui l’aurait transformée en véritable objet sexuel.

Alertées, les autorités judiciaires de Port-Gentil alertent la Direction générale de recherches sur les viols que subissaient la gamine. Les pandores vont alors procéder à l’interpellation du « tonton violeur ». Lors de son interrogatoire, Juste Meye a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Oui, je reconnais les faits. Dans la vie, il y a des choses que seul Dieu peut expliquer. Il y a des choses que nous faisons dont on n’a pas la réponse, c’est difficile ! On pense être conscient mais c’est compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre », a-t-il déclaré. Non sans ajouter avoir été libéré de l’emprise du diable qui l’a habité durant toutes années incestueuses.

Par ailleurs, la jeune fille aurait indiqué avoir dénoncé à maintes reprises les abus dont elle était victime aux membres de sa famille, malheureusement, personne n’y croyait. Présenté devant le procureur de la République, Juste Meye a été placé en détention préventive pour présomption de viol sur mineure de moins de 15 ans, le mardi 3 mai dernier à la prison du Peloton. L’oncle violeur risque jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions de FCFA au plus, conformément aux dispositions de l’article 256 du Code pénal en vigueur.

Il en est de cas similaires dans d’autres quartiers de Port-Gentil mais également dans l’hinterland où les dires de victimes dénonçant les abus ne sont pas souvent pris en compte et la justice n’est souvent consultée qu’en dernier ressort. Toute chose qui constitue d’emblée un frein aux dénonciations d’agressions sexuelles qui concourent à installer un climat de quiétude autour de la jeune fille mais également des bourreaux. Vivement que la justice gabonaise s’attèle à sanctionner les initiatives familiales visant à couvrir ces crimes.