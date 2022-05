Port-Gentil: Jean Fidèle Otandault inaugure le plateau sportif Olatano 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 21 mai 2022 le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a procédé à la livraison officielle du plateau sportif entièrement rénové du quartier Balaran dans la zone dite fin pavé Pentecôte. Une structure de loisir qui permettra aux jeunes de cette partie de la cité pétrolière d’exercer leur talent sportif dans un cadre moderne et totalement sécurisé.

C’est en présence de plusieurs personnalités politiques de la capitale économique à l’instar de Jean Richard Sylong ou encore Albert Richard Royembo que s’est déroulée cette cérémonie d’inauguration. Initié par l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics, ces travaux de rénovation de cette aire de jeux dénommée Olatano s’inscrit dans la volonté de ce dernier de répondre aux attentes des jeunes en matière de structure de loisir.

Cette aire de jeu multi-sport entièrement rénovée et équipée par l’élu du 2ème arrondissement dispose de tous les commodités permettant d’exercer une activité sportif saine dans un cadre éco responsable et entièrement sécurisé. A noter que la rénovation de ce plateau sportif flambant neuf est le fruit d’une synergie parfaite entre les jeunes du quartier Balaran et leur député Jean Fidèle Otandault.

Cette cérémonie d’inauguration a d’ailleurs été agrémentée par l’organisation d’un match de football et a vu la participation de centaine de personnes qui ont tenu à répondre président à l’invitation du 2ème arrondissement de Port-Gentil. Un acte de ce dernier, qui n’est pas le premier du genre et n’a pas manqué d’être saluée par les jeunes de cette circonscription qui ont remercié l’élu pour cette nouvelle action qui contribue inexorablement à l’épanouissement de la jeunesse port-gentillaise.