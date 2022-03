Port-Gentil: Otandault et Féfé Onanga s’allient pour une victoire «cache et sans bavure» du PDG en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

A un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, de nombreux acteurs politiques se bousculent pour préparer dans les meilleures conditions les différents scrutin et plus particulièrement la présidentielle. C’est du moins le sujet qui était au centre de la rencontre entre le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault et le nouveau militant du Parti démocratique gabonais (PDG) Féfé Onanga.

En effet, cette rencontre qui intervient moins de deux semaines après la formalisation de son adhésion au « Parti de masse » en l’occurrence à la fédération E du deuxième siège de la Cité pétrolière, était l’occasion pour les deux hommes d’échanger sur la prochaine échéance électorale prévue en 2023.

Tout en saluant le retour de l’ancien leader du Mouvement populaire des radicaux (MPR), le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais a reconnu que l’ancien opposant radical était « la pierre qui manquait à mon dispositif ». Il faut souligner que les deux hommes entendent jouer un rôle majeur dans la province de l’Ogooué-Maritime pour la réélection de l’actuel chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

D’ailleurs l’ancien membre de la Coalition pour la nouvelle République a réaffirmé son engagement à contribuer à la victoire du candidat du Parti démocratique gabonais. « Je suis arrivé pour qu’ensemble nous faisons gagner le distingué camarade Ali Bongo Ondimba dans l’ogooué maritime en général et dans le deuxième arrondissement en particulier », a déclaré Féfé Onanga.