Port-Gentil: Jean Fidèle Otandault au contact des populations de PG2

Dans le cadre de ses activités parlementaires, le député du 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault, était le week-end écoulé au contact des populations de sa circonscription. L’objectif lors de cette rencontre qui s’est voulue conviviale était de s’enquérir des préoccupations des ses concitoyens.

Jean Fidèle Otandault a multiplié des rencontres dans plusieurs quartiers du 2ème arrondissement de la capitale économique. Des rencontres qui lui ont permis d’interagir directement avec les populations de cette circonscription politique, notamment avec celles du quartier PG2 à l’initiative de cette rencontre.

Ces dernières lui ont en effet fait part de leurs inquiétudes et des handicaps majeurs qui plombent leur quotidien. Le PG2 étant un quartier enclavé, les habitants fustigent surtout le manque d’eau et d’électricité. « Honorable, nous vivons assez mal ici à PG2. En tant que notre élu national, soyez notre porte-parole auprès des plus hautes autorités du pays pour leur faire part de notre désarroi. Le PG2 n’est pas alimenté en eau et en électricité », a regretté un des habitants du quartier.

Ayant pris bonne note de ces préoccupations, le député Jean Fidèle Otandault pour sa part, a promis faire le relais des doléances des habitants de sa circonscription politique, particulièrement celles des populations du PG2 aux autorités compétentes. « Je transmettrai votre préoccupation aux autorités compétentes, aux instances habilitées à satisfaire entièrement vos desiderata ».