Port-Gentil: il vole à la tire, se jette à l’eau pour s’échapper et meurt noyé

C’est la triste scène qu’ont vécue les Port-Gentillais la semaine écoulée. Un compatriote répondant au nom de Gaël Olagou aurait délibérément décidé de se jeter à mer alors qu’il était poursuivi par une foule témoin de son vol à la tir au magasin Super Ckdo sis au centre ville de Port-Gentil, rapporte notre confrère L’Union. Malheureusement, il y perdra la vie.

Les faits insolites sont de plus en plus légion au Gabon. Cette fois-ci, il s’agit d’une histoire assez banale à la conséquence irréversible. En effet, un jeune homme, la vingtaine révolue et résidant au quartier chic aurait été pris la main dans le sac au magasin Super Ckdo. Selon le récit de notre confrère L’Union, Gaël Olagou aurait dissimulé plusieurs eaux de toilette sous ses vêtements.

Paniqué, le présumé voleur se serait résolu à prendre ses jambes à son coup afin d’éviter les représailles de la foule témoin de son acte désespéré. Il sera poursuivi par une foule déchaînée. Craignant d’être passé à tabac, Gaël Olagou décide, contre toute attente, de se diriger vers la mer dans laquelle il s’y jettera sans répit. Conscients de la profondeur des eaux à ce niveau, ses poursuivants freinent leur course et se mettent à solliciter l’aide des pêcheurs.

Perdu dans les méandres des eaux, le corps du jeune homme ne refera surface que 72 heures après sa plongée suicidaire. D’ailleurs, ce sont les membres d’un équipage d’une embarcation en partance vers Lambaréné qui feront la triste et regrettable découverte macabre. Saisies de l’affaire,les autorités judiciaires ont ouvert une enquête.