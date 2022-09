Port-Gentil: il tente de se suicider après avoir appris l’infidélité de sa concubine￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 11 septembre 2022, Hervé Moutsinga, un compatriote âgé de 30 ans, a failli passer de vie à trépas en se jetant dans un puits de six mètres de profondeur au quartier Masuku dans la ville de Port-Gentil. Un incident consécutif à la découverte dans le téléphone de sa petite amie, des messages d’amour qu’elle aurait échangés avec d’autres hommes, rapporte le site Info241.

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » est un aphorisme philosophique du grand penseur Blaise Pascal. A Masuku, un quartier du 1er arrondissement de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, cet adage collerait parfaitement à l’incident qui s’est produit le dimanche 11 septembre 2022 après une violente altercation entre Hervé Moutsinga et sa dulcinée Michelle Mboumba.

A l’origine de celle-ci, des messages échangés entre la jeune fille et d’autres hommes. Dans sa fouille, le précité découvrit dans le portable de sa petite amie, que cette dernière entretenait une relation extra-conjugale avec l’ami de son collègue de travail. De ces échanges téléphoniques, des messages tels que « je t’aime mon amour, j’ai encore envie de toi, j’ai apprécié la dernière fois quand on la fait, tu me rends folle » revenaient avec insistance. Un véritable choc émotionnel et une déception amoureuse après 15 ans de vie commune.

C’est ainsi qu’une colère noire, comme une poussée d’adrénaline, aurait envahi Hervé Moutsinga. L’homme serait allé à quelques mètres de leur domicile puis se serait jeté dans l’imposant puits de la basse cour. « Pendant qu’on tentait de calmer sa femme, il s’est éclipsé personne n’a suivi. Et là on n’a juste entendu un grand bruit quelques instants après en provenance du puits comme si quelqu’un avait jeté un gros caillou. C’est l’enfant qui jouait à côté qui est venu nous dire que tonton Hervé s’est jeté dans le puits », a déclaré Maixent Angoué un des témoins au site Info241.

Fort heureusement, les voisins auraient réagi promptement. Ils se seraient ainsi dirigés vers le puits et auraient sorti de là in extremis Hervé Moutsinga qui se noyait. Une fois rétabli, l’homme aurait vu en cette tentative ratée de suicide une seconde chance du seigneur, il aurait ainsi décidé de mettre un terme à la relation avec Michelle Mboumba et de prendre soin de leurs deux enfants.