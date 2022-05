Port-Gentil: il meurt écrasé par un camion de collecte d’ordures

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jordy Nzaou Nzaou, un compatriote âgé de 27 ans serait passé de vie à trépas le jeudi 5 mai 2022 au quartier Ntchengué dans le 4ème arrondissement de la commune de Port-Gentil. Un drame consécutif à une chute faite depuis un camion benne dans lequel il fouillait des articles à revendre pour survivre, rapporte le site Info241.

Les faits se seraient déroulés le jeudi 5 mai dernier au quartier Ntchengué dans le 4ème arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là, Jordy Nzaou Nzaou aurait escaladé en compagnie de ses copains, un camion de l’entreprise Mandji Holding (MH) chargée du ramassage des ordures dans les recoins de la capitale économique. Le jeune homme aurait escaladé le véhicule en marche pour récupérer des articles pour la revente. Une activité qui prend de l’ampleur aux abords de la décharge publique et qui permet de nourrir plusieurs familles économiquement faibles.

Le chauffeur dont le véhicule aurait été pris d’assaut aurait poursuivi son chemin. À cause de l’état de dégradation très avancée de la route menant à cette décharge publique, Jordy Nzaou Nzaou au-dessus du camion, aurait dégringolé suite aux secousses du poids lourd. Par terre et immobile suite à ce violent choc, le jeune homme serait passé de vie à trépas après le passage du semi-remorque sur la victime.

Un des témoins présent a relaté la scène. « J’ai écouté de l’autre côté de la décharge pam ! Le bruit était si violent, comme si on avait jeté un seau de peinture par terre. Et le petit est mort sur le coup », a-t-il déclaré à nos confrères du site Info241. Une situation qui aurait créé le courroux des autres compagnons. C’est en apprenant le décès de leur ami, que ces derniers, pris de haine et de colère, auraient barricadé la route, siphonné le réservoir du camion et démonté les pièces telles que la batterie, les rétroviseurs et le lecteur CD. Non sans avoir passé à tabac le conducteur du véhicule.

Alertée, l’escadron de la gendarmerie mobile du camp Boiro saisie du dossier, a dû intervenir afin de sécuriser la zone, rétablir l’ordre et surtout sécuriser le chauffeur. Le procureur de la République a été saisi ainsi que toutes les équipes judiciaires de la ville de Port-Gentil afin de constater le décès de Jordy Nzaou Nzaou. Les responsables de la société MH, et les proches de la victime ont tous été appelés par les autorités pour se rendre sur les lieux du drame. Gageons que toute la lumière sur cette affaire sera faite.