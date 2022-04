Port-Gentil: il frôle la mort en tentant de récupérer son câble de courant dans un lac

Ecouter cet article Ecouter cet article

Olivier Mbikou, un compatriote, la quarantaine révolue a failli passer de vie à trépas au quartier Favom dans le 4ème arrondissement de la ville de Port-Gentil, le mercredi 6 avril 2022. C’est en voulant récupérer un câble électrique sectionné par des vandales et jeté dans un lac que ce dernier a été électrocuté. Fort heureusement, il a rapidement été secouru par ses voisins, rapporte le site Info241.

Les faits se seraient déroulés le mercredi 6 avril dernier au quartier dit Favom dans le 4ème arrondissement de la ville de Port-Gentil. Ce jour-là, aux environs de 15 heures, ayant constaté que le courant était revenu dans le voisinage après la coupure d’électricité, Olivier Mbikou se serait décidé à aller jeter un œil pour s’enquérir de la situation. Il se serait muni de deux tournevis de types français et américain, d’une pince métallique, d’un marteau, de plusieurs dominos et surtout du ruban adhésif.

De fil en aiguille, il se serait rendu compte que son fil électrique avait été sévèrement sectionné sur 20 mètres par des chercheurs de cuivre, puis trempé dans le lac artificiel du quartier. Furieux, Olivier Mbikou se serait résolu à plonger dans l’étang afin de récupérer son câble. Une décision qu’il regrettera très vite vu qu’il va subir à plusieurs reprises des électrocutions.

Alertés par ses cris, Karl Ngwémbwiri, un de ses voisins, va alerter ses proches afin de lui porter secours. « Quand je suis sorti de chez moi, j’écoutais quelqu’un crier à l’aide dans l’eau qui était agitée. Et quand je me suis approché, j’ai vu mon voisin avec beaucoup de câbles électriques sur lui. J’ai appelé le voisinage et on l’a sorti de là. Il tremblait et avait de la bave à la bouche. Il a été sérieusement électrisé ou électrocuté », a-t-il déclaré au site Info241.

L’intervention du voisinage a rapidement permis de le sortir du lac et de le sortir grâce à des lattes et bien d’autres matériaux isolants avant de le transporter vers une structure hospitalière. A l’heure où nous couchons ces lignes, Olivier Mbikou se porte bien et son pronostic vital n’est plus engagé.