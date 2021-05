Port-Gentil: il écope de 12 ans de prison pour coups mortels à cause d’un seau d’eau

Le jeudi 06 mai dernier, Glenn Steven Mouaga a comparu devant la cour d’appel judiciaire de Port-Gentil pour le meurtre de Paterne Engone Ndong commis en 2017. C’est d’ailleurs pour ce chef d’accusation que le détenu a été jugé coupable puis condamné à la peine de 12 ans de prison dont 5 avec sursis.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le 16 août 2017 dans la ville de Port-Gentil. Le jour du drame, Glenn Steven Mouaga qui veut prendre sa douche, constate que le seau d’eau qu’il a laissé dans la salle de bain quelques minutes auparavant a été utilisé. Il va alors accuser son voisin Paterne Engone Ndong qui était dans la douche avant lui. Une dispute éclate alors entre les deux hommes au cours de laquelle, l’accusé assène un coup de couteau à son adversaire au niveau de la cuisse.

Blessé, Paterne Engone Ndong sera transporté de toute urgence au centre hospitalier régional de Ntchengue alors qu’il perd beaucoup de sang. Une fois sur place, il passera de vie à trépas quelques heures plus tard. Interpellé et interrogé par les officiers de la police judiciaire, Glenne Steven Moaga indique que le défunt lui aurait assené un coup de pied au niveau de la poitrine et que pour se défendre, il se serait saisi du couteau que sa petite amie utilisait pour écailler du poisson.

Lors de sa comparution, le mis en cause va réitérer ses aveux en ajoutant qu’il n’avait pas l’intention de donner la mort à son voisin. Le ministère public représenté par Steve Daglish Bouka, le procureur général, a requis la culpabilité de l’accusé et sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle en application des dispositions des articles 230 et 232 du code pénal. Son conseil, Me Dominique O’ngonwou Dossou a plaidé coupable et demandé qu’il soit reconnu à son client des circonstances atténuantes.



Au terme du procès, Glenn Steven Mouaga a été reconnu coupable et condamné à 12 ans de réclusion criminelle dont 5 avec sursis. Il ne lui reste donc plus que 3 années de prison à purger.