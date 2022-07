Port-Gentil: il échappe à une tentative d’empoisonnement après un pot entre amis

Ecouter cet article Ecouter cet article

Igor Renombi, un compatriote âgé de 37 ans aurait été victime d’une tentative d’empoisonnement le samedi 16 juillet dernier après avoir partagé une collation avec des amis après une partie de football. Il aurait visiblement consommé un verre d’alcool saupoudré par un de ses proches, rapporte le site Info241. Pour l’heure, aucun suspect n’a été interpellé et fort heureusement le diagnostic vital de la victime n’est pas engagé.

Les faits se sont déroulés le samedi 16 juillet au quartier Mini-Prix dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Comme chaque week-end, Igor Renombi et ses amis organisent des parties de football. Ne voulant pas se plier à cet exercice, il aurait décidé de se limiter à suivre la partie de ses coéquipiers. Le match terminé, tous les 20 acteurs auraient pris la direction d’un débit de boissons afin de se rafraîchir et débriefer la rencontre sportive.

Alors que la séance récréative battait son plein, un des joueurs répondant au nom de Paterne. K, serait venu s’asseoir près de la victime. Pendant la discussion, Igor Renombi se serait levé afin d’aller fumer une cigarette pour ne pas gêner ses coéquipiers et aurait laissé son verre sans surveillance. « Je ne cessais de me lever pour parler au téléphone affaire boulot et pour fumer également. C’est certainement là que le pire est arrivé quand j’ai laissé mon verre. Quand je suis revenu, j’ai directement continué à boire dans ce verre que j’avais laissé ouvert. J’avais confiance en eux » a déclaré la victime.

Une heure après, la concubine d’Igor Renombi serait venue et les deux auraient pris l’initiative de regagner leur domicile. Quelques minutes à peine après leur départ, l’homme se serait écroulé au sol et se serait mis à baver. Il se serait mis à vomir du sang et à déféquer. Sa mère ainsi que sa petite amie lui auraient fait avaler du charbon de bois avec de l’eau avant de le conduire dans une structure hospitalière où il sera rapidement pris en charge et le pire aurait été évité.

Par ailleurs, il semblerait que ce ne soit pas la première fois qu’un tel incident arrive à un membre de l’équipe. Selon Igor Renombi, 4 personnes en ont déjà été victimes. Un phénomène courant dans ce quartier réputé criminel. Pour l’instant, le coupable n’a pas encore été démasqué par ses victimes qui ne cessent de mener des recherches intenses. Trois personnes à ce jour sont suspectées. Pour l’heure, il aurait pris la ferme décision de ne plus participer à une quelconque 3e mi-temps.