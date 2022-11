Port-Gentil: François Koumba écroué pour enlèvement d’enfants et viol sur une mineure de moins de 15 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le phénomène d’agressions sexuelles sur les mineurs continue d’être au centre de l’actualité, il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle affaire soit relayée dans les médias. La dernière en date concerne le dénommé François Koumba, un compatriote à la trentaine révolue qui aurait abusé d’une adolescente de 13 ans, rapporte le site Info241. Une activité criminelle à laquelle s’adonnait l’homme, qui aurait déjà séjourné à la maison d’arrêt locale de Port-Gentil pour des faits similaires.

Les faits se seraient déroulés le lundi 24 octobre dernier aux environs de 15 heures dans l’enceinte du cinéma l’Ogooué. Ce jour-là, François Koumba se serait rendu à l’école primaire Saint-Therèse d’Avila dans le 1er arrondissement de Port-Gentil et aurait fait la rencontre à leur sortie des cours de la victime âgée de 13 ans, en classe de 3e année du primaire accompagnée de son petit frère âgé de 7 ans. Il leur aurait dit qu’il était un ami de la famille venu les récupérer pour les conduire chez leur oncle. Ne se doutant de rien, les deux gamins l’auraient suivi.

Ils se seraient ainsi dirigés vers le cinéma l’Ogooué. Une fois sur les lieux, le garçon aurait pris peur et se serait enfui pour alerter ses proches se trouvant à la foire municipale. Pendant ce temps, François Koumba aurait entraîné la jeune fille à l’intérieur et lui aurait intimé l’ordre de se déshabiller en la menaçant avec une arme. Voyant qu’elle ne cédait pas, il l’aurait brutalisée et prise de peur, la jeune victime se serait exécutée. Le ravisseur aurait ainsi eu des rapports sexuels non protégés avec l’adolescente.

Le calvaire de la jeune fille aurait pris fin grâce à ses cris qui auraient interpellé le voisinage. Ces derniers auraient maîtrisé François Koumba et l’auraient mis à la disposition des agents de la gendarmerie de l’antenne de la brigade territoriale de l’océan. Lors de son interrogatoire, le présumé violeur aurait dans un premier temps nié les faits, en donnant une fausse identité, mais une rapide vérification dans les fichiers des services judiciaires a permis de découvrir que ce dernier était un récidiviste. Il est pour l’heure en détention provisoire à la maison d’arrêt locale de Port-Gentil en attendant d’être fixé sur son sort.