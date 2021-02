Port-Gentil: explosion dans une église aux 3 Filaos

L’information parvenue à la rédaction de Gabon Media Time ce dimanche 21 février a été confirmée par une source judiciaire. Un objet a explosé dans une église sise au quartier dit 3 Filaos dans le 2ème arrondissement de Port Gentil. Ledit objet serait une grenade qui a été déclenchée entre les mains d’une jeune homme.

Selon les quelques témoignages recueillis, l’incident a eu lieu cette fin d’après-midi au quartier 3 Filaos. C’est un jeune homme qui dit avoir ramassé la grenade qui a explosé dans l’église. Un certain Sigui Mouvelou Mouvelou élève au lycée Thuriaf Bantsantsa âgé de 17 ans, qui dit l’avoir ramassée au quartier Tournant SEEG et l’avoir gardée avec lui dans son cartable. Pour le jeune homme, il ne s’agissait que d’un jouet.

Alors qu’ils étaient assis dans l’église ce dimanche 21 février en après-midi pendant que le pasteur faisait son prêche, l’objet explosif serait passé entre plusieurs mains, jusqu’à ce que malencontreusement, un des jeunes hommes qui le tenait, l’a déclenché entre ses mains, raconte Sigui Mouvelou Mouvelou qui a été présenté au procureur de la République près le tribunal judiciaire de première instance de Port-Gentil.

« Ce n’est pas la police… » témoigne une jeune dame. « C’est un petit de l’église qui a ramassé une grenade au quartier et il a emmené ça à l’église. Du coup mon grand frère a pris ça et ne sachant pas ce que c’était il a tiré sur la corde et ça a explosé et brisé ses deux mains » précise-t-elle. Vivement une communication rapide des autorités pour calmer la ville de sable qui vit au rythme des violences depuis le début de la révolution dite des casseroles.