Port-Gentil: des individus «visitent» le Trésor provincial

C’est un scénario digne d’un film hollywoodien survenu récemment à Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. En effet, des individus non identifiés pour le moment se seraient introduits dans le bâtiment abritant la direction provinciale du Trésor public et auraient profité de l’absence de l’administrateur des lieux pour fouiller son bureau sans rien emporter cependant, rapporte le quotidien L’Union. Une histoire rocambolesque qui a laissé place à toutes sortes de spéculations chez les habitants de la cité pétrolière.

Les faits se seraient déroulés récemment à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime. Ce jour-là, des individus se seraient introduits par effraction dans le bâtiment abritant la direction provinciale du Trésor public. Ces derniers, auraient ensuite pénétré le bureau de l’administrateur des lieux et l’auraient passé au peigne fin. Mais curieusement les « visiteurs » n’auraient rien pris, que ce soit dans la maison meublée du haut cadre ou dans son espace de travail dans lequel 1 million de FCFA était rangé dans un dossier.

De retour de son voyage, le trésorier qui aurait constaté l’entrée par effraction aurait aussitôt alerté les autorités compétentes. La procédure entamée par les enquêteurs aurait permis de placer en garde à vue tous les agents de sécurité en service le jour des faits. Une infraction d’autant plus remarquable qu’elle a été commise alors même que le bâtiment se trouve en plein centre-ville et à quelques mètres de la l’antenne provinciale de Port-Gentil.

L’annonce de cette « visite » a permis de laisser libre cours aux plus grandes théories de la part des port-gentillais. D’autant plus que l’endroit est de jour comme de nuit gardé par des gendarmes. Le fait que rien n’ait été volé aurait fait penser aux riverains qu’il s’agirait d’une opération « mystique » dans le but de jeter un maléfice au patron des lieux. Gageons que l’enquête permettra de faire la lumière sur cette affaire.