Port-Gentil: des cours de vacances pour 1000 élèves à l’initiative de Jean-Fidèle Otandault

Dans la droite ligne des actions menées en faveur de ses concitoyens, le député du 2ème arrondissement de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault a procédé au lancement ce lundi 18 juillet 2022, des cours de vacances pour 1000 élèves. Une action qui devrait permettre à ces derniers de bénéficier d’une remise à niveau avant la rentrée scolaire prochaine prévue pour septembre 2022.

Afin de soutenir la politique du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière d’éducation des jeunes, le député du 2ème arrondissement de la capitale économique a initié des cours de soutien à l’endroit de 1000 apprenants. Une initiative qui a pour but d’aider les élèves à parfaire leurs connaissances dans les matières dans lesquelles ils auraient accumulé des lacunes.

Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par les parents d’élèves, les élèves, et les enseignants et qui démontre une fois de plus l’intérêt manifesté par l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics à l’égard des populations de cette localité. D’autant plus qu’en période de vacances, les milliers d’élèves à travers le pays sont confrontés à l’oisiveté.

Il faut souligner que cette action n’est pas la première du député Jean Fidèle Otandault. Il y a quelques semaines il avait apporté son soutien à l’hôpital départemental de Bendje, au camp de vacance de l’ONG Agir pour le handicap à l’école sans oublier le geste de solidarité à l’endroit des jeunes bagagistes de l’ancien port. Cette action sociale de plus du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) vient donc confirmer son engagement à soutenir les populations de la capitale économique.