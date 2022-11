Port-Gentil: de nombreux vols de restes humains et profanations de tombes signalés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Scène d’horreur au cimetière municipal dans le centre-ville de la commune de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. Certaines familles ont eu les larmes aux yeux le jour de la Toussaint. Et pour cause, plusieurs caveaux ont été éventrés par des profanateurs de tombes lesquels ont emporté des restes humains, rapporte le site Gabonactu.

Des individus abonnés aux pratiques funestes se sont introduits nuitamment dans le cimetière municipal de la ville de Port-Gentil. Certaines sépultures ont visiblement été défoncées à l’aide de gourdins et des dépouilles sorties de leurs bières, d’autres totalement emportées. Ce n’est qu’au petit matin du 1er novembre que des familles venues pour nettoyer la dernière demeure de leurs proches auraient fait l’effroyable découverte.

Une scène digne des récits macabres des « Aventures mystérieuses » de feu Patrick Nguema Ndong que n’ont pas manqué de fustiger les riverains. « Personne ne sait où sont partis les ossements humains de nos parents, c’est terrible de voir un tel spectacle. Pour moi ça sert dans la magie noire et beaucoup de nos hommes politiques en ont vraiment besoin pour garantir leur longévité à un quelconque poste, nous sommes Africains et savons comment ça se passe ; et à chaque élection c’est la même chose », ont-t-ils confié à nos confrères de Gabonactu.

Les coupables seraient selon certaines indiscrétions des professionnels, ils ne seraient pas à leur premier coup. En attendant qu’ils soient rattrapés par les forces de l’ordre, il serait souhaitable que la sécurité de ces lieux sacrés soit renforcée d’une part et que d’autre part, les autorités rétablissent l’éclairage public de cet endroit devenu selon certains riverains, un lieu où des délinquants se retrouvent pour y fumer du cannabis. L’absence de luminosité rendrait difficile, voire impossible, la circulation des gardiens à l’intérieur des cimetières.