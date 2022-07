Port-Gentil: condamnés à la perpétuité pour avoir tué un homme en échange d’une maison équipée

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 2ème session criminelle de Port-Gentil s’est poursuivie le lundi 27 juin 2022 avec le procès de Jean-Bernard Mangouka Kebilianou et Cyril Bissoua Memiaghé qui ont été condamnés à la prison à vie. Une peine consécutive au meurtre de Charles Moulengui Nzembou qu’ils ont commis dans le but d’extraire ses organes en échange d’une maison bien équipée et des conditions de vie meilleures, rapporte Gabonactu.

Pour la 30ème audience consacrée aux sessions criminelles publiques, la cour criminelle de Port-Gentil a condamné le 27 juin 2022 à la réclusion à perpétuité, deux prévenus pour l’assassinat de Charles Moulengui Nzembou. Il s’agit de Jean-Bernard Mangouka Kebilianou et Cyril Bissoua Memiaghé, deux compatriotes qui ont prémédité un meurtre dans le but d’en extraire les organes et le tout moyennant de meilleures conditions de vie notamment une maison équipée.

Le jour des faits, Jean-Bernard Mangouka Kebilianou aurait proposé à Armel Cyril Bissoua Memiaghé son complice de prélever les organes vitaux de la victime une fois mort. Un horrible acte dont l’objectif était « de les mettre sur le marché noir consacré aux crimes rituels ». Une fois le deal fait, ils mirent fin à la vie de Charles Moulengui Nzembou en l’assomant à l’aide d’une pagaie. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas aller au bout de leur acte car certains de leurs complices ne s’étaient pas invités au sacrifice humain.

Lors des débats contradictoires, l’avocat général a requis la réclusion à perpétuité. Me Eteno Amorissa et Me Dominique Ongonwou Dossou représentants la défense des accusés ont dans leur plaidoirie, sollicité l’acquittement de leurs clients au bénéfice du doute au vu de l’absence des éléments légaux, matériels et intentionnels. Une plaidoirie balayée du revers de la main par la Cour qui a condamné Jean-Bernard Mangouka Kebilianou et Cyril Bissoua Memiaghé à la prison à vie.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris