Port-Gentil: condamnés à 8 et 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur une mineure de 13 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Landry Makosso et Serge Bouka, deux compatriotes ont récemment été fixés sur leur sort par la Cour d’appel de Port-Gentil siégeant en session criminelle ordinaire. Ces derniers accusés de viol sur A.B, âgée de 13 ans au moment des faits, en 2019, ont été reconnus coupables et condamnés à 8 et 15 ans de réclusion criminelle, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés courant janvier 2019 dans la ville de Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. Constatant des changements physiques et de comportement chez sa fille, Betty Moussavou aurait pressé sa fille A.B de questions. Au cours de l’interrogatoire, la victime âgée de 13 ans à ce moment aurait avoué avoir été violée par Landry Makosso qui lui aurait exigé de garder le secret. Un examen effectué sur l’adolescente permettra de découvrir qu’elle serait enceinte.

Des aveux pour lesquels, la mère va porter l’affaire devant les autorités judiciaires, lesquels vont procéder à l’interpellation de Landry Makosso. Ce dernier aurait d’abord nié en bloc les accusations avant de se rétracter. Quelques mois plus tard, Serge Bouka est arrêté à son tour par la Police judiciaire et va reconnaître avoir eu des rapports sexuels protégés avec la jeune A.B chez lui à trois reprises.

Lors des plaidoiries, l’avocat général, Armel Wilfried Boulé a requis l’application stricte de la loi. Me Lin-Joël Ngandu, leur conseil défense a quant à lui plaidé coupable pour les faits reprochés à Serge Bouka et a sollicité de larges circonstances atténuantes et l’admission au sursis. Pour Landry Makosso il a sollicité à titre principal l’acquittement au bénéfice du doute. Au terme des débats, la Cour a reconnu les deux hommes coupables et les a condamnés à 8 et 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur un mineure de moins de 15 ans.