Port-Gentil: condamnés à 11 ans de prison pour vol de téléphone

La deuxième session criminelle ordinaire de l’année Judiciaire 2021-2022 s’est poursuivie le mardi 7 juin 2022 en matinée au Palais de justice de Port-Gentil. Au menu de cette série de procès, la condamnation à 11 ans de prison de Gin Mathy Kassa Ngoma, Olago Darlin, deux compatriotes reconnus coupables de « vol avec arme apparente, coups et blessures volontaires » ainsi que de vol d’un téléphone portable de marque Techno, rapporte le site Gabonactu.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 décembre 2020. Ce jour-là, Mathy Kassa Ngoma se serait rendu au bistrot dénommé Palinqué sis au quartier Transfo dans le 2ème arrondissement de Port-Gentil. Sur place, il aurait i j fait la connaissance de Pierre Boussougou avec qui il aurait sympathisé. La soirée touchant à son terme, le premier cité aurait décidé de rentrer à son domicile, il aurait été apostrophé par son « nouvel ami ».

Au cours de cette approche, Mathy Kassa Ngoma lui aurait arraché son téléphone portable, et aurait pris la poudre d’escampette. Pierre Boussougou se serait lancé à sa poursuite et aurait réussi à récupérer son smartphone. Frustré, l’agresseur aurait pris une bouteille de Guinness qu’il aurait cassée et plantée dans le bras gauche de sa victime avant de prendre la fuite, la laissant dans une mare de sang. Aux environs de 2 heures du matin, deux autres personnes vont faire leur apparition.

Il s’agit de Darlin Olago et Hans Glenn Pambo. Ces derniers, plutôt que de venir en aide à la victime, vont chercher à soustraire le téléphone portable dont le précédent braqueur aurait eu du mal à s’emparer. Ils vont ainsi prendre le smartphone et vont prendre la poudre d’escampette. Laissé seul, Mathy Kassa Ngoma sera aidé par plusieurs riverains qui l’auraient conduit à l’hôpital afin d’être pris en charge. Une plainte sera déposée et les 3 hommes seront interpellés.

A la barre, les 3 hommes vont reconnaître les faits qui leur sont reprochés, la victime constituée en partie civile va réclamer la somme de 500 000 FCFA au titre de dommages et intérêts. Me Boguikouma commis à la défense des accusés, a par contre plaidé la clémence de la Cour au détriment des circonstances atténuantes puisque ses clients avaient déjà été condamnés. Ayant eu la parole en dernier, les présumés coupables quant à eux, ont tenu à s’excuser auprès de leurs familles respectives, de la partie civile ainsi que de la Cour. En prenant la parole, le ministère public a requis cependant, la culpabilité des accusés à 15 ans de réclusion criminelle.

Au terme des débats, et conformément à l’article 292 du Code pénal et en vertu de l’article 295 alinéa 2 de ce même code, la Cour a déclaré Gin Mathys Kassa Ngoma et Olago Darlin coupables de crime de vol avec arme apparente et Gin Mathy Kassa Ngoma coupable de délit de coups et blessures volontaires. Un ensemble de faits pour lesquels les 3 hommes ont été condamnés à 11 ans de d’emprisonnement.