Port-Gentil: condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour le viol d’une fille de 9 ans

Otiniel Ngora, un compatriote, a récemment été condamné par la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil à 8 ans de réclusion criminelle dont 4 avec sursis au cours de la session criminelle ordinaire assortie d’une amende de 500 000 FCFA. Ce dernier a été reconnu coupable d’un viol sur la personne de P.A., une mineure de moins de 15 ans, fille de sa voisine âgée de 9 ans au moment des faits, rapporte le quotidien L’Union.

L’abus sexuel tend à s’ériger comme un banal phénomène dans le pays avec la recrudescence de viols. Dernier fait en date, la condamnation à 8 ans d’emprisonnement dont 4 avec sursis d’Otiniel Ngora. Ce dernier a abusé de P.A, la fille de sa voisine. Le jour des faits, C.M aurait confié sa fille âgée de 9 ans à Bernadette sa sœur. Cette dernière aurait laissé l’enfant avec le présumé violeur avant de se rendre à une veillée.

Une fois seul avec l’enfant, Otiniel Ngora aurait entraîné la fillette dans sa chambre pour abuser d’elle. Mais l’homme aurait mis un terme à son acte odieux après les cris de la victime. A la barre, l’accusé aurait déclaré n’avoir fait qu’un frottis avec son doigt sur les parties génitales de la jeune P.A. Des aveux pour lesquels le ministère Public aurait indiqué la constitution de la tentative de viol sur mineure et requis la culpabilité.

Me Dominique O’Ngonwou sa défense, a d’abord relevé que le certificat médical versé aux débats conclu à la non pénétration. En plus de ce qu’au dossier aucun élément de la vulnérabilité de la victime n’a été versé au dossier. Il a par la suite plaidé la non-culpabilité de son client avant de solliciter la disqualification du crime en délit d’agression sexuelle. Au terme du procès, Otiniel Ngora a été reconnu coupable et condamné à 8 ans de réclusion criminelle dont 4 avec sursis assortie d’une amende de 500 000 FCFA. En détention depuis 2020, il ne lui reste que deux ans à purger avant sa mise en liberté conditionnelle.