Port-Gentil: condamné à 30 ans pour le meurtre de son oncle

La session criminelle ordinaire de Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, a permis à Jérémie Kombila Yéno d’être fixé sur son sort. Ce compatriote a été reconnu coupable du meurtre de son oncle Dieudonné Pouabou Moussounda, et condamné à 30 ans de prison et à 20 millions d’amende à titre de dommages et intérêts, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le 7 mars 2021. Ce jour-là, Jérémie Kombila Yéno aurait débarqué au domicile des époux Pouabou Agaya situé au Boulevard Triomphal afin de leur annoncer qu’il était le nouveau prophète du Gabon. Pris de panique à cause de l’attitude du jeune homme, Jean Claude Pouabou Agaya aurait réussi à l’entraîner à l’extérieur du domicile. Une situation qui va provoquer le courroux de l’accusé.

Jérémie Kombila Yéno aurait filé à la cuisine et se serait emparé d’un couteau avec lequel il aurait menacé la famille. Pris de peur, les habitants du domicile vont alerter la police judiciaire et se seraient enfermé dans une pièce sauf Dieudonné Pouabou Moussounda. Menacé avec un couteau, il lui sera ordonné de défoncer la porte et n’y arrivant pas, le « prophète » va lui enfoncer plusieurs coups de couteau et lui asséner des coups à l’aide d’un pied de biche. Une fois sur place, les éléments des forces de l’ordre vont procéder à son interpellation et vont constater le décès de la victime.

A la barre, Jérémie Kombila Yéno va reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Le procureur de la République a relevé que l’infraction commise était assortie d’actes de torture et de barbarie et a requis la culpabilité de l’accusé et la perpétuité. Sa défense a requis des circonstances atténuantes, sur la base de l’environnement social défavorable dans lequel le jeune homme a vécu et l’acquittement pour déficience mentale. Une demande balayée du revers de la main par la Cour qui l’a condamné à 30 ans de prison ainsi qu’à 20 millions FCFA d’amende.