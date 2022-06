Port-Gentil: condamné à 30 ans de prison pour le viol de la fille de sa concubine

Ecouter cet article Ecouter cet article

Éric Mbongo, un compatriote âgé de 45 ans, a été condamné par la Cour criminelle de Port-Gentil à 30 ans d’emprisonnement le lundi 20 juin 2022. Ce dernier a été reconnu coupable d’un viol sur une mineure de moins de 18 ans, sur la personne de Sylviana Nygwa Emane, la fille de sa concubine âgée de 12 ans au moment des faits, rapporte le site Gabonactu.

L’abus sexuel tend à s’ériger comme un banal phénomène dans le pays avec la recrudescence de viols. Dernier fait en date, la condamnation à 30 ans d’emprisonnement dont 15 avec sursis d’Éric Mbongo. Ce dernier a abusé de Sylviana Nygwa Emane, la fille de sa concubine. Tout serait parti du changement d’attitude de la part de l’adolescente qui aurait poussé les membres de l’administration à l’interroger concernant son comportement.



Au cours de l’interrogatoire, la jeune fille va révéler être victime d’abus sexuels de son tuteur, le concubin de sa mère. Des aveux pour lesquels la direction provinciale des affaires sociales sera alertée et va porter l’affaire devant le parquet qui va instruire la police judiciaire de procéder à une ouverture d’enquête puis à l’arrestation d’Éric Mbongo. Ce dernier a reconnu avoir pratiqué des attouchements sexuels sur la fille de sa partenaire à deux reprises tout en réfutant l’avoir pénétrée.

A la barre, le ministère public a souhaité la condamnation de l’accusé à 20 ans de réclusion criminelle et sans qu’il ne lui soit accordées des circonstances atténuantes. Son conseil, Me Chancel Guissiga, a plaidé coupable et a reconnu à son client des circonstances atténuantes contre le sursis. Au terme des débats, la Cour criminelle a déclaré lÉric Mbongo coupable du crime de viol sur mineure de moins de 18 ans et par personne ayant autorité sur la victime tout en le condamnant à 30 ans d’emprisonnement dont 15 ans avec sursis.

