Port-Gentil: condamné à 15 ans de prison pour coups mortels sur sa concubine

Le vendredi 09 mars 2021, le tribunal de Port-Gentil a poursuivi la session criminelle lancée le 17 mars dernier. Ainsi, la cour s’est penchée sur le dossier de Régis Nzoghe, Gabonais accusé de coups mortels portés à sa compagne et qui a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de réclusion criminelle dont 5 avec sursis.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le 01 janvier 2018 au quartier Sindara dans le 3ème arrondissement de la ville de Port-Gentil. Le jour du drame, une dispute éclate entre Régis Nzoghe et sa concubine Dorisca Boundzongha-Mimbondo alors qu’ils sont dans la cour de leur domicile. Pour ne pas attirer l’attention des voisins, Régis Nzoghe rentre dans la chambre où il est rejoint par sa compagne.

Une fois dans la chambre, Dorisca Boundzongha-Mimbondo se met à frapper son ami, avant de lui jeter des projectiles. Ne pouvant rester insensible à tout cela, Regis Nzoghe va tenter de se défendre en repoussant violemment sa compagne. Cette dernière va tomber sur des fragments de bouteilles cassées lors de leur dispute. La chute va occasionner plusieurs blessures graves dont une à la hauteur des côtes et une autre à la jambe. Ses blessures lui seront fatales et elle trouvera la mort au centre hospitalier local dans lequel elle sera transportée.

Lors de sa comparution, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en précisant qu’il essayait juste de se défendre. Des déclarations à la suite desquelles le ministère public a requis sa culpabilité et a réclamé sa condamnation à 15 ans de prison. Son conseil, Me Ogonwou-Dossou a quant à elle plaidé la légitime défense et de larges circonstances atténuantes. Au terme du procès, l’accusé a été reconnu coupable de coups mortels et condamné à 15 ans de réclusion criminelle dont 5 avec sursis conformément à l’article 232 du code pénal.