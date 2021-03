Port-Gentil: condamné à 14 ans de prison pour viol sur mineure de moins de 15 ans

Le vendredi 26 mars dernier, Arnaud Gildas Abedj alias A.B a comparu devant la cour criminelle ordinaire de Port-Gentil pour un supposé viol sur mineure de moins de 15 ans commis en mars 2016. C’est d’ailleurs pour ce chef d’accusation que le détenu a été jugé coupable puis condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le 17 mai 2016. Ce jour-là, trois jeunes filles toutes élèves au lycée Thuriaf Bantsantsa se baignent à la plage de Lip sise au quartier Mantanda dans le second arrondissement de Port-Gentil. Pendant la baignade, elles voient un individu qui après s’être emparé de leurs effets, les interpelle en leur demandant si leurs parents sont informés du lieu où elles se trouvent. Il ordonne aux jeunes filles de sortir de l’eau en les menaçant de les conduire chez le proviseur. Sur ces entrefaites, l’inconnu va contraindre l’une des jeunes filles notamment la petite D.P a avoir des rapports sexuels par voie anale. Une fois sa libido assouvie, il va laisser partir les trois jeunes filles.

Entendu à la barre, l’accusé a reconnu les faits. Le ministère public en la personne de Jean Pierre Boungoulou, procureur général a requis la culpabilité relativement aux chefs d’accusation de viol sur mineure de moins de 15 ans, détournement de mineures et coups volontaires portés sur mineures de moins de 15 ans. Le procureur général a ainsi requis une peine de prison de 10 ans ainsi qu’une amende d’un million de francs CFA.

Son conseil, Me Lin-Joël, a reconnu la culpabilité de son client. Non sans solliciter qu’il soit reconnu à son client des circonstances atténuantes, tout en s’alignant sur la peine requise par le Ministère public. En application des articles 278, 230 et 256 mais aussi des dispositions de l’article 259-7 du code pénal, Arnaud Gildas Abandji a été reconnu coupable de viol sur mineure de moins de 15 ans, du délit de détournement de mineures et coups volontaires portés sur mineures de moins de 15 ans. En répression, il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Il ne lui restera donc que 9 ans à passer à la prison centrale de Port-Gentil.