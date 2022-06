Port-Gentil: condamné à 10 ans pour avoir violé et enceinté la fille de son défunt frère jumeau

Ecouter cet article Ecouter cet article

Eric Moukagni, un compatriote à la trentaine révolue a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour judiciaire du tribunal de Port –Gentil le mardi 14 juin dernier lors de la 2ème session criminelle 2021-2022. Le prévenu a été reconnu coupable des faits de viol sur une adolescente de 11 ans qu’il a enceintée. Laquelle est la fille de son défunt frère jumeau, rapporte le site Gabonactu.

Les faits se sont déroulés au mois d’avril 2020 au quartier Vérité Divine dans le 1er arrondissement de la ville de Port-Gentil. En effet, alors qu’elle habitait chez Éric Moukagni son oncle paternel, Sergina Issaga aurait été la proie du frère jumeau de son défunt frère. Lequel aurait à de nombreuses reprises abusé de cette dernière non sans la menacer de représailles si jamais elle venait à en parler à qui que ce soit.

Selon les déclarations de la victime, chaque nuit, l’oncle entrait dans sa chambre. Une fois à l’intérieur, « il enlevait les vêtements et introduisait son pénis dans le sexe de l’enfant. Malgré le fait qu’il droguait très souvent le verre de jus qu’il lui donnait quand sa libido atteignait son paroxysme, la gamine se réveillait quand-même dans ce profond sommeil et surprenait son oncle sur elle en pleine action ». Une pratique qu’il exerçait depuis des mois sans être inquiété. Malheureusement pour Érick Moukagni, en allant chez une sœur en Christ, celle-ci aurait découvert le changement morphologique de Sergina Issaga.

Inquiète, elle aurait décidé d’effectuer des examens médicaux à l’adolescente afin de savoir la cause réelle de ce phénomène corporel. Lesquels vont révéler que Sergina Issaga était enceinte de 18 semaines. Interrogée, l’adolescente aurait révélé portée la grossesse d’Éric Moukagni, celui qu’elle appelait affectueusement « papa ». Des révélations pour lesquelles l’une des tantes de la jeune fille va porter l’affaire devant les services judiciaires qui vont procéder à l’interpellation de l’oncle pédophile.

A la barre, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés non sans indiquer avoir eu à deux reprises des rapports sexuels avec sa nièce. Des aveux pour lesquels le procureur a requis 10 ans de prison ainsi qu’une amende de 5 000 000 de FCFA. Son conseil, Me Bérenger Nze, a plaidé l’humanisme de la Cour, tout en sollicitant une seconde chance pour l’accusé. Au terme des débats, Éric Moukagni a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison assorti d’une amende de 200 000 francs CFA.