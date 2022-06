Port-Gentil: condamné à 10 ans de prison pour le viol de sa fille et celle de sa concubine

Ecouter cet article Ecouter cet article

Yanick Nkoma Nkombé, un compatriote âgé de 34 ans, a été condamné par la Cour criminelle de Port-Gentil à 10 ans d’emprisonnement le jeudi 23 juin 2022. Ce dernier a été reconnu coupable d’un viol sur une mineure de moins de 18 ans, commis sur sa fille et celle de sa concubine respectivement âgées de 12 et 14 ans au moment des faits, rapporte le site Infos241.

L’abus sexuel tend à s’ériger comme un banal phénomène dans le pays avec la recrudescence de viols. Dernier fait en date, la condamnation à 10 ans d’emprisonnement dont 15 avec sursis de Yanick Nkoma Nkombé. Ce dernier a abusé sexuellement de sa fille et de celle de sa concubine. L’accusé vivant pourtant en couple, avait la très mauvaise habitude d’introduire son index dans les parties génitales des deux adolescentes tout en prenant le soin de leur demander de n’en parler à personne.



Malheureusement pour Yanick Nkoma Nkombé ses actes seront découverts et une plainte sera déposée contre lui. Laquelle permettra aux services judiciaires de procéder à son interpellation. Au cours du procès, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « C’est vrai, j’ai introduit mes doigts dans le sexe des deux filles. Je voulais découvrir ce que c’est. Cela me donnait également une envie folle de faire l’amour », a-t-il déclaré à la barre.

Au terme des débats, la Cour criminelle a déclaré Yanick Nkoma Nkombé coupable du crime de viol sur mineure de moins de 18 ans et par personne ayant autorité sur la victime tout en le condamnant à 10 ans d’emprisonnement assortis d’une amende de 100 000 FCFA. Cette condamnation est la 10ème depuis le début de la 2ème session criminelle de Port-Gentil. Une recrudescence de cas d’agressions sexuelles qui pourrait laisser penser que la cité pétrolière s’érige en épicentre du viol au Gabon.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris