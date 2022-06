Port-Gentil: condamné à 10 ans de prison pour avoir sodomisé son neveu

Ecouter cet article Ecouter cet article

La deuxième session criminelle ordinaire de l’année Judiciaire 2021-2022 s’est poursuivie le vendredi 17 juin 2022 en matinée au Palais de justice de Port-Gentil. Au menu de cette série de procès, la condamnation à 10 ans de prison dont 5 avec sursis assortie d’une amende de 200 000 FCFA de Franck Yannis Ambourouet Banzanza, un compatriote qui a été reconnu coupable de viol sur le fils de son frère, rapporte le site Gabonactu.

Les faits se sont déroulés durant le mois de février 2021. Franck Yannis Ambourouet Banzanza resté seul avec son neveu Elvine Elohim Malouba Bimboundza abusait de celui-ci. Restés seuls, il demandait au jeune garçon de s’allonger sur le fauteuil. Une fois fait, « il aurait baissé la culotte du bambin avant d’écarter délicatement les jambes du môme pour le pénétrer par l’arrière-train ».

Une fois sa libido assouvie, Franck Yannis Ambourouet Banzanza menaçait le garçon de représailles si ce dernier en parlait à qui que ce soit. Malheureusement pour l’oncle violeur, un soir après avoir consommé le repas avec ses parents, Elvine Elohim Malouba Bimboundza aurait pris son courage à deux mains pour annoncer à ses parents la triste nouvelle. Après avoir regardé avec eux malencontreusement à la télé des scènes obscènes, le jeune garçon aurait avoué être victime d’abus de la part de son oncle. « C’est la même chose que tonton me fait souvent quand vous n’êtes pas là », a-t-il déclaré.

Des aveux pour lesquels Candy Missevou Mikolo, la mère de la victime, aurait obtenu plus d’informations. Une fois les aveux obtenus, une plainte aurait été déposée auprès des éléments de la gendarmerie qui vont procéder à l’interpellation de Franck Yannis Ambourouet Banzanza. A la barre, l’accusé aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, non sans ajouter qu’il l’aurait fait afin de se venger de son frère qui ne l’aurait pas scolarisé comme il l’avait promis. Des aveux pour lesquels la Cour a condamné l’oncle pédophile et violeur à 10 ans de prison dont 5 avec sursis, assortis d’une amende de 200.000 FCFA.

