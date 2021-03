Port-Gentil: Boulingui et Mougoula écopent de 15 ans de prison pour des braquages en série

Jean Ngoma Boulingui et Louis-Marie Mougoula, deux compatriotes détenus à la prison centrale de Libreville depuis 9 ans ont finalement été fixés sur leur sort. En effet, les deux mis en cause dans une affaire d’ association de malfaiteurs et vols aggravés ont été jugés coupables par la Cour criminelle et condamnés à 15 ans de réclusion criminelle assortie d’une amende de 1 million FCFA.

C’est ce vendredi 16 mars dernier, à l’occasion de la poursuite de la session criminelle de Libreville que Jean Ngoma Boulingui et Louis-Marie Mougoula ont comparu devant la Cour criminelle. Les deux présumés « bandits de grand chemin » défendus par Me Diane Koumba Manfoumbi ont dû faire face à deux de leurs victimes. Il s’agit de Jules Ondo Nang et Joseph Nguebe, tous deux braqués devant leurs partenaires de vie et dépouillés.

D’ailleurs devant la Cour, Joseph Nguebe s’est rappelé qu’il avait été déplumé d’une grosse somme par deux individus armés jusqu’aux dents à qui il avait courageusement déclaré « je suis Gabonais, nous nous retrouverons ». Bienheureusement, ils se sont retrouvés devant les magistrats. Étrangement, ses bourreaux semblaient minimiser l’affaire tant ils souriaient alors qu’ils subissaient une déferlante d’accusations.



En réaction, l’avocat général, Steeve Ndong Essame Ndong, s’est montré particulièrement dur en demandant une sanction exemplaire. Il a en effet requis une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Un réquisitoire presque appliqué à la lettre puisqu’ils seront finalement jugés coupables pour « association de malfaiteurs et vols aggravés ». En répression, ils écopent d’une peine de 15 ans d’emprisonnement et une amende de 1 million FCFA à payer au trésor public.