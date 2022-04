Port-Gentil: Bolloré transport et logistics au chevet des jeunes filles en difficultés sociales

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la journée de la Femme gabonaise célébrée tous les 17 avril de l’an qu’une délégation de Bolloré Transport et logistics s’est rendu dans la capitale économique du Gabon. L’axe principal de cette visite inscrite dans la politique d’engagement sociétal en faveur de la jeunesse a consisté en la distribution de kits alimentaires aux jeunes filles pensionnaires des centres sociaux sous l’égide du gouvernement.

C’est en présence d’autorités politiques et administratives locales que l’entreprise citoyenne Bolloré Transport et logistics a démontré une fois de plus son caractère social et solidaire envers les plus défavorisés du 3ème arrondissement de Port-Gentil. En effet, en l’absence du Directeur général de ladite société empêché, les équipes déployées se sont attelées à ramener le sourire à une dizaine de femmes en difficultés sociales à l’occasion de la journée de la Femme gabonaise.

Composé de produits de premières nécessités et d’entretiens, ledit présent a été réceptionné par la responsable du service provincial de la famille à Port-Gentil. Occasion pour cette dernière d’appeler à la pérennité de ces actions. « Nous sommes ravis d’avoir reçu ces kits alimentaires de la part de Bolloré Transport & Logistics. Nous espérons que ce type d’actions s’étendent également sur l’accompagnement à la réinsertion professionnelle de ces jeunes filles par la formation. » a déclaré Pélagie Angoue Obame.



En réaction, les équipes de Bolloré Transport et logistics se sont faites porte-voix du message du Directeur général qui a mis en exergue l’intérêt de s’inscrire dans une démarche solidaire. « Notre soutien en faveur des jeunes femmes en difficulté sociale est en accord avec les valeurs que nous défendons au quotidien. Nous profitons de cette journée de mobilisation nationale pour renforcer nos engagements et être présents partout où des femmes, des enfants et des personnes vulnérables expriment des besoins », a souligné Patrick Gerenthon. Une marque d’attention supplémentaire en faveur des jeunes.