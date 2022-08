Port-Gentil: bilan satisfaisant pour les cours de vacance offerts par Jean Fidèle Otandault

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 18 juillet au 12 août 2022, les élèves du 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil ont bénéficié des cours de soutien aux écoles de la Balise et du Grand village. Offerte par le député de ladite circonscription électorale Jean Fidèle Otandault, cette série d’encadrements a connu son épilogue ce vendredi 12 août au grand bonheur de plus de 1200 apprenants.

En vue de permettre aux jeunes de sa circonscription de mieux aborder l’année académique 2022-2023, l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a organisé des cours de vacances en faveur des apprenants. Une action qui s’inscrit dans la volonté de l’élu du 2ème arrondissement de la cité pétrolière de contribuer à l’épanouissement intellectuel de la jeunesse port gentillaise.

En effet, durant plusieurs semaines, plus de 1200 enfants ont participé à ces cours de soutien dans les écoles de la Balise et du Grand village. Selon la coordinatrice des cours de vacances, Brigitte Moundanga c’était une belle aventure car « elle a permis aux uns et aux autres de se mettre à niveau afin de mieux appréhender l’année scolaire 2022-2023 ».

Lors de la cérémonie de clôture, les parents et apprenants n’ont pas hésité à remercier le bienfaiteur pour ses sacrifices et autres apports récurrents à l’endroit des personnes démunies de son siège politique surtout que ce dernier n’est pas à son premier geste. Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.