Port-Gentil: bientôt une école pour enfants déficients auditifs

C’est assurément une bonne nouvelle pour les enfants déficients auditifs de la province de l’Ogooué-Maritime. En effet, Port-Gentil, la capitale économique vient d’être dotée de la deuxième école du pays pour enfants déficients auditifs après celle de Nzeng-Ayong à Libreville. Laquelle est désormais accessible pour un accompagnement optimal des apprenants.

Implantée dans le 3ème arrondissement, cette nouvelle structure favorisera la scolarisation des enfants déficients auditifs. Ces derniers bénéficieront d’un accompagnement pédagogique correspondant à leur handicap. Une aide qui facilitera leur insertion professionnelle et sociale. Une volonté pour le gouvernement de mettre en place sa politique publique concernant la prise en charge de toutes les catégories de personnes.

La structure éducative a une capacité d’accueil de 100 places. Il sera possible de tester les restes auditifs des enfants grâce à une cabine audiométrique. Parmi les installations, on compte également une salle de percussion, une salle technique et une infirmerie, une bibliothèque, pour ne citer que ceux-là. « C’est une école qui a trois niveaux dont le CP, le CE et le CM. Elle est ouverte à toutes les couches sociales, étrangers comme nationaux. Nos enfants peuvent apprendre à lire, à compter et à écrire correctement comme tout autre enfant », a fait savoir un des agents du ministère des affaires sociales.

Par ailleurs, les formalités d’inscription ou de réinscription ont été revues à la baisse de manière considérable. 20.000 FCFA l’inscription toute l’année, 3000 FCFA l’assurance, 300 FCFA l’APE et 2000 FCFA la carte scolaire. La vision des responsables des affaires sociales est de permettre une réinsertion sociale de ces apprenants. L’ouverture officielle se fera dans les prochains jours pour le grand bonheur des populations de la cité pétrolière dont certains enfants pourront bénéficier d’un enseignement de qualité.