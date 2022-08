Port-Gentil: après avoir volé un téléphone, il crie «oh voleur» pour faire diversion

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un fait pour le moins loufoque qui a eu lieu récemment à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Désiré Darel Arouagnemba plus connu sous le pseudonyme de DD a été neutralisé par les gendarmes de la brigade de l’Ogooué. L’interpellé aurait crié « Oh voleur » après avoir dérobé un portable pour faire diversion, malheureusement pour lui, le subterfuge n’aurait pas marché et il aurait été appréhendé, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés récemment dans l’un des quartiers de la capitale économique du Gabon. Ce jour-là, Désiré Darel Arouagnemba serait sorti de chez lui et se serait dirigé vers « Le Détour », un troquet situé juste en face de la brigade de gendarmerie de l’Ogooué. Après avoir observé les mouvements de la gérante, il aurait attendu que celle-ci se rende dans une autre pièce afin de mettre à exécution son plan.

Profitant de la musique bruyante, il se serait glissé discrètement derrière le comptoir et aurait subtilisé le téléphone de la gérante. Une fois son forfait commis, Désiré Darel Arouagnemba au lieu de quitter les lieux se serait mis à crier « Oh voleur », voulant faire croire qu’une autre personne aurait quitté le débit de boissons avec le bien dérobé. La gérante qui aurait constaté la disparition de son smartphone se serait tourné vers le jeune homme, principal suspect et le seul à avoir aperçu le voleur.

Il aurait été aussitôt conduit vers la brigade de gendarmerie où il aurait été fouillé et le téléphone volé sera retrouvé sur lui. Présenté devant le parquet de la République, Désiré Darel Arouagnemba a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le jeune homme a été laissé en liberté provisoire mais il devra comparaître prochainement devant le magistrat instructeur afin de répondre de ses actes. Pour information, le Code pénal définit le vol, en son article 292 comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et le punit de 3 ans d’emprisonnement au plus et d’une amende d’un million au plus.