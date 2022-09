Port-Gentil: Ali Bongo en chantre des valeurs de cohésion et du vivre ensemble

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de sa tournée républicaine dans la province de l’Ogooué-Maritime, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience les notables et les hommes politiques de la capitale économique Port-Gentil. Occasion pour le président de la République d’inviter ses hôtes à cultiver les valeurs de cohésion et de vivre ensemble pour un développement efficient du pays.

C’est en présence des membres du gouvernement que cette rencontre a eu lieu. A cet effet, les notables et les hommes politiques ont tenu à présenter au chef de l’Etat les principales préoccupations des populations notamment la route, l’eau et l’électricité, l’éducation et la santé. Répondant à ces préoccupations, les membres du gouvernement en charge de ces différents secteurs ont été invités à exposer sur l’état d’avancement de certains chantiers ainsi que sur les projets à venir à court, moyen et long termes.

En outre, les notables ont tenu à remercier le Chef de l’Etat pour les efforts accomplis, notamment la construction de la route Port-Gentil-Omboué qui est une fierté pour les populations. Il faut souligner qu’au cours de son séjour le chef de l’Etat a pu visiter plusieurs chantiers notamment le Centre hospitalier régional de Port-Gentil, principalement le service abritant la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), le Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Ntchengue ou encore la Base navale de Port-Gentil.

Pour le Président de la République, ces retrouvailles avec les populations de l’Ogooué Maritime sont un grand moment qu’il a d’ailleurs saisi pour rappeler à tous et à chacun les valeurs de cohésion et du vivre ensemble ainsi que la nécessité pour chaque Gabonais de travailler afin de contribuer au développement du pays.