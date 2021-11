Port-Gentil: Agatour et Amazing Gabon édifient les photographes sur le concours national

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée ce samedi 20 novembre 2021 dans la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, que l’agence gabonaise de tourisme (Agatour) et Amazing Gabon ont poursuivi leur opération sur le terrain en rencontrant les populations. L’initiative qui est à sa première édition, et qui a pour but de promouvoir la faune et la flore et est ouverte à tous les amoureux de la nature a été présentée aux riverains de la ville pétrolière, venus par ailleurs s’y inscrire.

C’est en présence du directeur général de l’agence gabonaise de tourisme Christian Mbina, mais également de Christian Boua responsable communication d’Amazing Gabon, qu’a été organisée plusieurs rencontres dans la ville de Port-Gentil. L’opération s’est faite en deux étapes. Dans un premier temps une rencontre avec différents responsables d’entreprises notamment Total, Moov Africa Gabon Télécom, Total, Addax Petrolum et Maurel et Prom, ont été initiées dans le but de présenter les différentes modalités du concours national de photos puis une autre avec des photographes de la ville pétrolière désireux y prendre part.

Occasion pour ses promoteurs du tourisme gabonais de présenter aux opérateurs économiques les étapes à remplir pour valider la participation au concours national de photographie Amazing Gabon placé sous le thème de « la faune et de la flore ». Selon les organisateurs dudit concours, il s’agira pour les participants épris de photographie et amoureux de la nature de réaliser des prises de vue de la diversité de la faune et de la flore dont regorge le Gabon.

Le directeur général de l’Agatour Christian Mbina échangéant avec les photographes de Port-Gentil © GMT

Lors de son intervention le directeur général de l’Agatour a relevé que « ce concours va rafraîchir la banque d’image du pays et donner un aspect plus particulier en faisant découvrir la beauté de l’écosystème du Gabon. Le but étant de montrer au monde comment est vue la biodiversité par les locaux. C’est une façon de valoriser le Gabon à l’intérieur mais surtout à l’extérieur de nos frontières et redynamiser le secteur du tourisme. », a souligné Christian Mbina. Ainsi, les photographes venus nombreux ont pu être édifiés sur les modalités et les différents prix du concours.

Cette collaboration entre l’Agatour et Amazing Gabon répond à la volonté de créer une synergie avec l’État dans le cadre de la politique de partenariat public-privé encouragée par les plus hautes autorités du pays. Un partenariat qui permettra à terme de promouvoir également la destination Gabon sur le plan touristique. Le tout étant de faire du Gabon une référence en termes de tourisme dans la sous-région au vu des différentes espèces de la faune et de la flore que l’on retrouve dans notre écosystème.

A noter que le concours de la photographie Amazing Gabon est ouvert à tous les amoureux de la nature et les passionnés de la photographie des deux genres résidant sur le territoire national et qui auront payé un droit de participation fixé à 2 000 FCFA. Les inscriptions peuvent d’ores et déjà se faire en ligne via le site www.concoursphotoag.com où seront données toutes les informations relatives au concours. Quant aux inscriptions, elles sont toujours en cours et ce jusqu’au 30 novembre prochain. Les candidats ont été répartis dans deux catégories. Notamment, « Mwanas » pour les moins de 18 ans et « Okulu » pour les autres autres tranches d’âge.