Port-Gentil: accusés de viol sur une mineure, l’un est relâché et l’autre condamné à 7 ans de prison

La capitale économique du Gabon est décidément un repaire de pédophiles. Dernier fait en date, la condamnation à 7 ans de prison de Giscard Pambo, un compatriote âgé de 45 ans qui aurait agressé sexuellement en juillet 2019 une gamine de 11 ans. L’accusé, après délibération de la cour, a été reconnu coupable de viol sur la jeune fille qui était sa voisine à l’époque. Par ailleurs, un autre voisin lui aussi accusé du viol de la fillette a été reconnu non coupable et libéré.

Les faits se sont déroulés le 4 juillet 2019 aux environs de 8 heures au quartier Sans Manguier, dans le 4ème arrondissement de Port-Gentil. Ce jour-là, l’adolescente âgée de 11 ans à l’époque aurait été envoyée chez des voisins pour récupérer une tablette à laver. Une fois sur place, elle y aurait trouvé Giscard Pambo. Une fois dans la maison, ce dernier va proposer à la jeune fille de s’asseoir sur le canapé faisant face à son lit dans la chambre et lui aurait proposé d’avoir des rapports sexuels.

Une proposition qu’elle aurait refusée catégoriquement. Face à ce refus, Giscard Pambo lui aurait assené un violent coup à la joue droite. Il l’aurait ensuite projetée sur le lit avant d’abuser sexuellement d’elle. Une fois sa libido satisfaite, le présumé violeur aurait menacé sa victime de représailles si jamais elle racontait ce qui venait de se passer.

Une fois hors du domicile, Christian Ipendagha un autre voisin âgé de 55 ans aurait interpellé à son tour la jeune fille, lui demandant de venir chez lui pour lui laver la vaisselle. En acceptant, cette dernière ne se serait pas douté qu’elle deviendra une fois de plus victime d’un viol en l’espace de quelques heures seulement. Informés, les parents de la jeune fille vont déposer une plainte contre les deux prévenus, lesquels seront écroués à la maison d’arrêt locale.

Lors de leur procès, l’avocat général a requis la culpabilité des accusés et leur condamnation à 30 ans de prison. Au terme des débats, Christian Ipendagha, a été ce jour reconnu non coupable du crime de viol sur mineure. Quant à Giscard Pambou, il a été reconnu coupable de ce crime et condamné à 7 ans de prison et à une amende de 2 millions de FCFA.