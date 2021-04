Port-Gentil: accusé d’incendie volontaire, il est acquitté après 2 ans de prison

La session criminelle de Port-Gentil lancée le 17 mars dernier, n’a pas fini de dévoiler son lot de déboires judiciaires. Le dernier en date est celui vécu par Caidin Moudouma accusé d’incendie volontaire qui au terme de son procès a été acquitté après avoir purgé deux ans de prison.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le 14 mars 2014 aux environs de 15 heures. Ce jour-là, Arthur Ekouma-Ngara voit arriver chez lui Caidin Moudouma muni d’un escabeau afin d’arranger la toiture. Au vu du refus de Arthur Ekouma-Ngara face à sa proposition de travaux manuels, une dispute éclate entre les deux hommes qui finissent par se séparer et décident de vaquer à leurs occupations professionnelles.

Une fois à son lieu de travail, Arthur Ekouma-Ngara est informé de la violation de son domicile par Caidin Moudouma qui a entre autres, saccagé son studio. Trois jours plus tard, après cet incident, Arthur Ekouma-Ngara reçoit un coup de fil d’un de ses voisins lui annonçant que Caidin Moudouma avait mis le feu à son habitation.

Lors de sa comparution devant la cour, l’accusé a réfuté en bloc les faits d’incendie volontaire qui lui sont reprochés. Le ministère public représenté par Angélique Ndouna, procureur général a requis la culpabilité de l’accusé en indiquant qu’il s’agissait d’un acte prémédité et a réclamé une condamnation à 20 ans de prison.

L’avocate de la défense, Me Elie Missou, a plaidé l’acquittement à titre principal et une peine assortie à la période passée en prison par son client. Au terme de sa comparution, Caidin Moudouma a été déclaré non coupable des faits mis à sa charge en raison du manque de preuves contre lui.