Port-Gentil: 62,5 % de réussite au BEPC à la prison du château

Si le taux de réussite au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2021-2022 est en baisse sur tout le territoire national, il est à noter des progrès au sein de l’univers carcéral. C’est le cas des détenus de la prison centrale de Port-Gentil où 10 candidats sur 16 présentés ont décroché leur examen avec des moyennes plus qu’appréciables. Soit un taux de réussite de 62,5%.

La moisson est grande pour la prison centrale du château sis dans le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil dans la Province de l’Ogooué-maritime. En effet, sur 16 candidatures ce sont 10 détenus qui ont été jugés dignes de décrocher ce précieux qui vient sanctionner la fin du premier cycle du secondaire. Avec des âges compris entre 17 et 23 ans, les lauréats semblent être des modèles du nouveau système de réinsertion entamée depuis peu.

Un résultat non négligeable obtenu au terme de programmes académiques soutenus tout au long de l’année en cours. De quoi permettre à ces jeunes repris de justice d’appréhender de manière efficace ces échéances fatidiques qui ont 1886 candidats dans toute la province de l’Ogooué-Maritime. Pour information, les détenus ayant obtenu leur Brevet d’études du premier cycle ont particulièrement brillé avec des notes générales honorables pour des individus en détention.

Il ressort de ce bilan que le meilleur candidat issu de la maison d’arrêt du Château a obtenu une moyenne de 15,26/20. Et ce, en dépit du fait qu’il soit en détention préventive depuis plus de 3 mois. Un autre des détenus a retenu l’attention du jury du fait qu’il a été longtemps souffrant à la veille et pendant le déroulement des épreuves. Nonobstant ces difficultés, il est parvenu à obtenir une note générale de 14,27/20 de moyenne. Il est judicieux de rappeler que le taux de réussite national à cet examen est de 69,89% pour cette session 2022.

