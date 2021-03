Port-Gentil: 4 membres du gang des 20 mis hors d’état de nuire

Le mercredi 17 mars dernier, les éléments de la police judiciaire ont mis la main sur 4 membres du célèbre groupe d’individus qui semait la terreur dans la ville de Port-Gentil. L’opération a été rendue possible grâce à la diligence des éléments de l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ).

C’est un ouf de soulagement pour les Port-Gentillais tétanisés par ce fameux gang de brigands. En effet, 20 individus encagoulés et armés ont semé la terreur dans la capitale économique précisément aux quartiers Sibi, Nouvelle-Route de Mini-Prix et Côte d’Azur. Braquages, cambriolages, vols et vente de stupéfiants, tout y passait.

La vidéo rendue publique sur la toile met en scène 3 garçons et 1 fille qui passent aux aveux. La jeune fille admet en boucle les faits qui leur sont reprochés en donnant des détails stridents sur le déroulement des opérations. Un autre malfrat gardé à vue, révèle avoir été motivé par le mouvement pacifique et citoyen baptisé « concert de casseroles ».

« Depuis le mouvement des casseroles on a eu vent qu’il y avait des cassages et pillages et motivés par ça, on s’est décidés à se lancer aussi dans ça » a déclaré l’un des accusés interrogés. Pour l’heure, les 16 autres individus recherchés semblent avoir pris leur disposition pour ne pas être rattrapés par les autorités judiciaires.



Selon une source proche du dossier, les quatre suspects seront présentés devant le Procureur de la République de la formation spécialisée du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil pour répondre des faits de coups et blessures volontaires et vols. Les mis en cause risquent jusqu’à 5 ans de prison conformément aux dispositions de l’article 362 du code pénal gabonais.