Port-Gentil: 3 millions offerts par Marc Tchango pour soutenir les commerçantes du marché Salsa

C’est en réponse à l’appel à la solidarité du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba que le membre du Bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) Marc Tchango a procédé à la remise d’un chèque d’une valeur de 3 millions de FCFA aux commerçantes du petit marché de Salsa dans le 4ème arrondissement de Port-Gentil. Un geste du jeune leader politique qui devrait servir à atténuer les pertes enregistrées par les commerçantes dont l’activité a été fortement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, plusieurs acteurs économiques sont contraints de revoir leur mode de fonctionnement. Entre réduction des heures d’activité et limitation du nombre de clients, les commerçants tirent le diable par la queue. C’est le cas au marché Salsa dans le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil.

Face à cette détresse visible sur le visage de ces mères de famille qui peinent à joindre les deux bouts, le conseiller spécial du Président de la République a décidé de leur venir en aide. En effet, Marc Tchango a remis un chèque de 3 millions aux propriétaires des petits commerces. A cet effet, le bienfaiteur n’a pas manqué d’appeler à développer l’esprit de solidarité surtout en cette période de fin d’année. « Nous devons tenir ensemble ! C’est dans cette période de fin d’année que cet engagement à être solidaires les uns des autres doit prendre tout son sens », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, conscient de l’ampleur de la crise sanitaire et de ses impacts pervers sur les petites entreprises, Marc Tchango s’est dit attentif à l’évolution de la situation épidémiologique. « Au-delà de ce don, c’est une dynamique générale et permanente que nous devons mettre en œuvre, j’en suis conscient. Nos efforts se poursuivront et s’adapteront à l’évolution du contexte local », a-t-il conclu. Nul doute que les bénéficiaires sauront apprécier cet élan solidaire d’un fils de leur localité.