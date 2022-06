Port-Gentil: 25 ans de prison pour viol et pour avoir menacé de publier des «nudes» d’une fille de 15 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

La capitale économique du Gabon est décidément un repaire de pédophiles. Dernier fait en date, la condamnation à 15 ans d’emprisonnement de Guy Junior Akendengue, un compatriote à la trentaine révolue qui a agressé sexuellement le mercredi 20 janvier 2021 une gamine de 15 ans. L’accusé, après délibération de la cour, a été reconnu coupable de viol sur une mineure qu’il aurait contrainte d’avoir des rapports sexuels par voie annale et l’aurait menacé de publier des « nudes » qu’il aurait prises d’elle une fois sa basse besogne achevée.

Les faits se sont déroulés le mercredi 20 janvier 2021. Ce jour-là, en se rendant chez elle, la jeune fille est interpellée par Guy Junior Akendengue. Ce dernier lui aurait demandé de le suivre à son domicile afin de récupérer une pièce de voiture appartenant à son père. L’adolescente sera réticente mais à force d’insistance, finira par céder.

Une fois à son domicile, Guy Junior Akendengue s’est saisi d’une machette bien aiguisée avant d’intimer à l’adolescente de se laisser faire. Paniquée à la vue de la machette et craignant pour sa vie, la gamine va se laisser faire, c’est ainsi que son bourreau aurait eu des rapports sexuels avec elle par voie annale. Un véritable cauchemar pour la jeune fille.

Une fois sa libido assouvie, Guy Junior Akendengue demande à la victime de prendre une douche et pendant qu’elle se lave, ce dernier va la filmer et menacer de publier les photos intimes sur les réseaux si jamais elle raconte ce qu’il venait de lui faire subir. Malheureusement pour lui, la jeune fille va en parler et les services judiciaires vont le mettre hors d’état de nuire.

A la barre, Guy Junior Akendengue va nier les faits dans un premier temps avant finalement de les reconnaître. Non sans ajouter que l’adolescente était attirée par lui et que c’est à sa convenance qu’ils eurent des ébats amoureux. De véritables mensonges que va réfuter la victime. Au terme des débats, la Cour a reconnu l’accusé coupable et l’a condamné à 25 ans d’emprisonnement assorti d’une amende de 2 millions FCFA à titre de dommages et intérêts.

