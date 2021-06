Port-Gentil: 2000 masques offerts aux enseignants par le député Otandault

Soucieux d’être aux côtés de ses concitoyens dans ce contexte de crise sanitaire liée au covid-19, l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics, Jean Fidèle Otandault a fourni environ 2000 masques aux enseignants de Port-Gentil dans le cadre de la lutte contre le covid-19. L’initiative s’inscrit dans la droite ligne des actions menées dans le cadre de son opération « un masque pour une vie ».

Une fois de plus, le député de la deuxième circonscription de Port-Gentil Jean Fidèle Otandault, s’est rendu au chevet de ses concitoyens. L’ancien ministre du Budget et des Comptes publics a tenu à équiper les enseignants en procédant à la remise de 2000 masques de protection à la directrice d’académie provinciale (DAP) de l’Ogooué-Maritime, Ghislaine Gnangue, pendant cette période de covid-19.

Cette action s’inscrit dans le cadre de son opération « un masque pour une vie », lancée en mars 2020 pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières. « Mme le DAP, dans le cadre du combat engagé contre le coronavirus par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, je suis venu vous donner ce lot de masques à distribuer à vos enseignants. C’est mon petit geste, mais un apport indispensable dans la lutte que nous menons ensemble contre cet ennemi commun qu’est le covid-19 », a expliqué l’élu.

Rappelons que cette action de l’honorable n’est pas la première du genre. Depuis l’irruption du covid-19 au Gabon, Jean Fidèle Otandault a plusieurs fois montré son intérêt pour la protection des populations de la ville de sable. On pense notamment à l’apport financier et au lot de produits alimentaires de première nécessité qu’il avait remis aux pensionnaires du Centre Espérance et Mission Insertion (CEMI) en décembre 2020, à la distribution des kits de protection aux personnes du 3ème âge du centre Jean Violas de Port-Gentil, entre autres.