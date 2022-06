Port-Gentil: 1ère édition de «La Foire exposition Antô Dondo» à l’initiative des femmes Orungu

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’occasion de la fête des mères que les femmes de la communauté royale Orungu ont lancé la 1ere édition de la « Foire exposition Antô Dondo » au siège administratif de la chefferie traditionnelle Orungu, située à Mbativenda au quartier Sud, dans le troisième arrondissement de Port-Gentil. Il était question pour ces dernières de promouvoir leur savoir-faire traditionnel.

C’était en présence du dépositaire de l’autorité traditionnelle Orungu Mbongo Ntchuga, Og’Ôrungu qui veut dire dans la langue de Molière, le Roi des Orungu et bon nombre de Portgentillais que l’événement a eu lieu. En vue de promouvoir leurs savoir-faire les natives de la province de l’Ogooué-Maritime, réunies autour d’ ‹‹ Antô Dondo ››, l’association communautaire, ont organisé la 1ère édition de la « Foire exposition Antô Dondo ».

Il était question au cours de cette foire, de présenter à la population du chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime des produits du terroir confectionnés à la force des mains notamment le Mpèmba, un mot Omyéné qui veut dire le kaolin en français. Mais également Issèmô qui est une poudre que les initiés utilisent lors des cérémonies traditionnelles comme Agombé, Mboumba Yano, le bwiti et bien d’autres.

Selon une standiste, il faut beaucoup d’ardeur et de constance pour obtenir le Mpèmba et l’Issèmô « Le kaolin il faut beaucoup de patience et de courage pour l’obtenir. Issèmô lui c’est un bois qu’on appelle Obamba et il faut juste le piler dans un mortier pendant même une semaine c’est tout » a-t-elle déclaré. De plus, des plats tels que l’Odika, Aloçi aussi appelé culinairement piment citron, Nkima Gôwè qui est un des plats préférés des Orungu non sans manquer de présenter des tenues traditionnelles, des rideaux, des foulards, des nattes à base de raphia.

In fine, les femmes de la chefferie traditionnelle Orungu espèrent pour la prochaine édition, associer toutes les femmes des autres communautés à l’exemple des Nkomi dans un espace plus grand à l’exemple de la foire municipale de Port-Gentil où la place de la concorde, pour qu’ensemble, elles réunissent leurs compétences pour une meilleure organisation, afin d’échanger et de partager autour de la fête des mères.

Esther Kengue