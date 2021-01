Port-Gentil: 18 nouveaux cas positifs à la Covid-19

Ce mois de janvier 2021, la capitale économique connaît une recrudescence du nombre de cas de Covid-19. Selon le dernier bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus), 18 nouvelles personnes ont été testées positives au virus. De quoi inquiéter les autorités locales qui ont reçu instruction du Premier ministre de coordonner la lutte dans leurs circonscriptions administratives respectives.

Le bilan épidémiologique du lundi 25 janvier 2021, faisait état de ce que, la moitié des personnes testées étaient positives à la Covid-19. Des chiffres inquiétants au regard du caractère hétéroclite de la province qui connaît depuis des années un important contingent d’expatriés du fait de l’activité pétrolière. Ce mercredi 27 janvier 2021, ce sont « 18 nouveaux cas qui ont été déclarés positifs au Coronavirus sur 110 prélèvements à Port-Gentil », précise le communiqué du Copil-Coronavirus.

Sur la seule ville de Port-Gentil, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon dénombre 153 cas actifs soit une augmentation de 18 cas actifs de plus en moins de 48 heures. Une hausse du nombre de cas actifs qui doit interpeller les autorités locales, en tête desquelles le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime et le directeur régional de la Santé sur l’application du respect scrupuleux des mesures barrières, notamment la quarantaine pour les personnes arrivant de l’étranger.

Port-Gentil se positionne comme le 2ème cluster au Gabon au regard des derniers chiffres communiqués par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus. Toute chose qui doit conduire le gouvernement à doter la ville d’infrastructures et de matériels pouvant permettre aux autorités sanitaires et sécuritaires de lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19.