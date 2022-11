Port-Gentil: 12,2 milliards de FCFA de budget primitif pour 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 28 octobre dernier la salle polyvalente de la Foire municipale de Port-Gentil Pierre Louis Agondjo Okawe a servi de cadre à la session ordinaire du Conseil municipal de la commune de Port-Gentil. Occasion pour les conseillers municipaux d’adopter le budget primitif de la commune arrêté à 12,2 milliards de FCFA en hausse de 6,4% par rapport à celui de 2022 qui était de 11,2 milliards de FCFA.

C’est en présence du Préfet du département de Bèndjè Marie Eugénie Caroline Camara en lieu et place du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime et du maire de la commune Gabriel Tchango que s’est déroulée cette session du Conseil municipal de la cité pétrolière. Une session axée non seulement sur l’examen du projet de budget primitif mais qui a permis également d’évoquer certaines questions d’ordre structurel.

Ainsi, les commissaires ont examiné puis adopté à la majorité , pour certaines, à l’unanimité , pour d’autres , plusieurs délibérations dont celle qui fixe le budget primitif exercice 2023 de la commune de Port-Gentil, en recettes et en dépenses, à la somme de 12.25.584.429 FCFA. Adopté à la majorité des conseillers, ce budget connaît une hausse de 6, 46%. Un budget qui selon un conseiller municipal cité par le site Le Nouveau Gabon devrait permettre à cette commune urbaine de financer ses projets et d’améliorer les conditions de vie des populations de la capitale économique du pays.

Au nombre des projets retenus on peut citer entre autres l’éclairage public, la modernisation des bornes incendie, la collecte des ordures ménagères. Sur cette dernière question, le conseil municipal a adopté la délibération autorisant le maire de la commune à signer un avenant, d’une durée de quatre mois, modifiant certaines dispositions de la convention signée avec la société GPS Mandji.