Port-Gentil: 1000 kits scolaires distribués aux élèves du 2ème arrondissement par Jean Fidèle Otandault

Dans la droite ligne des actions de solidarité qu’il mène depuis plusieurs années au bénéfice des populations de la commune de Port-Gentil, le député du 2ème arrondissement de la cité pétrolière Jean Fidèle Otandault a procédé ce 12 novembre 2020 à la remise de plus de 1000 kits scolaires aux élèves de huit écoles de sa circonscription électorale. Une dotation qui s’inscrit dans la volonté de l’élu de soutenir les parents en cette période de rentrée scolaire.

Tradition respectée pour l’ancien ministre du Budget et des Comptes publics Jean Fidèle Otandault. En effet, alors que les élèves ont repris le chemin de l’école, l’élu a tenu à apporter son soutien à ces derniers. Un geste de solidarité qui intervient dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19 et qui ne permet pas souvent à certains de joindre les deux bouts pour assurer une bonne rentrée scolaire à leur progéniture.

Composés de cartables, sacs à dos, cahiers, instruments géométriques, stylos, gommes et crayons, ces kits scolaires ont été distribués dans huit établissements du 2ème arrondissement notamment Abbe Yoya, l’école de la Balise 1, l’école de la Balise, Henry Clément, l’école protestante, Ambourouet Avaro, l’école publique du Grand village et Sainte Thérèse.

A noter que cette dotation de l’honorable député Jean Fidèle Otandault s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui a fait de l’éducation et de la formation de la jeunesse une priorité. Au cours de la cérémonie de remise des kits scolaires Jean Fidèle Otandault a rappelé aux parents, aux élèves et aux autorités académiques que dans un contexte de crise sanitaire, il était nécessaire de respecter les mesures barrières, à savoir maintenir une distance physique avec autrui, porter un masque, se laver régulièrement les mains, et tousser dans son coude replié ou un mouchoir.