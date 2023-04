10 km de Port-Gentil: 13 000 coureurs attendus au départ

Ecouter cet article Ecouter cet article

Portée par le groupe Everest Media, la course pédestre dénommée « 10 km de Port-Gentil » désormais labellisée Road Race Gold mettra aux prises 13 000 coureurs. Pour cette 5ème édition, le marathon à pied le plus rapide d’Afrique qui compte la participation de Mo Farah conservera la « Kids Run ».

Si pour bon nombre d’observateurs, la course pédestre dénommée « 10 km de Port-Gentil » est avant tout une opportunité de mise en condition, il n’en demeure pas moins que cette initiative portée par Everest Media a désormais une dimension supra sportive. L’engouement autour de cette 5ème édition qui intervient post Covid-19, en fait foi.

Selon les organisateurs, ce ne sont pas moins de 13 000 personnes des deux sexes et âges confondus qui sont attendues au départ le 8 avril prochain dans la capitale économique du Gabon. Au nombre desquelles la crème de la crème de la course à pied venue des 4 coins du continent africain.



Nul doute que ces participants auront à cœur de remporter la plus rapide des courses à pied désormais labellisée Road Race Gold. Soit la plus haute distinction décernée par La World Athletics. À noter la catégorie réservée aux enfants âgés de 12 à 15 ans dénommée « Kids Run ». La compétition s’annonce belle et disputée !