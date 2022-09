Population: seulement 4 milliards de personnes sur terre en 2100 selon HSBC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si Thomas Malthus prédisait en 1798 une hausse vertigineuse de la population à telle enseigne que la nourriture deviendrait insuffisante, l’avenir s’annonce finalement différent. C’est en tout cas ce que révèle une étude réalisée par James Pomeroy, économiste chez HSBC parue le 22 août dernier qui soutient qu’en 2100, la population mondiale sera de 4 milliards. Soit la moitié de l’actuelle estimation.

Alors que les indicateurs économiques s’attendent à une augmentation stratosphérique de la démographie à l’échelle mondiale dans les décennies à venir, la tendance devrait plutôt être à une baisse drastique. L’étude de HSBC, groupe bancaire international britannique présent dans 84 pays, a mis en lumière qu’aux environs de l’an 2100, il n’existera que 4 milliards d’humains.

D’ailleurs, ladite étude précise que le pic se situerait vers 2043 et ce, à cause du recul du taux de fécondité en chute libre dans le monde. Il faut noter que des années 50 à aujourd’hui, on est passé de 5 enfants par femme à 2,3 en juillet 2022. Plus grave, les Nations Unies ont récemment indiqué dans un rapport sur la question que le nombre d’enfants par femme tomberait à 2,1 dès 2050.



À ce propos, James Pomeroy, économiste chez HSBC souligne que « la probabilité que la taille de la population mondiale commence à se réduire dans les vingt prochaines années est bien plus élevée que ce que nous avions prévu initialement ». Si cette baisse ne se fera pas fortement ressentir en Afrique et en Asie, il n’en demeure pas moins que la tendance serait fortement baissière. Plusieurs maux sociaux justifieraient cette réduction.