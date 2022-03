Pollution plastique: WWF Gabon lance une caravane de sensibilisation dans les établissements scolaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du mouvement mondial pour l’environnement intitulé Earth Hour (Une Heure pour la Planète), le Fonds mondial pour la nature au Gabon (WWF Gabon) a lancé ce jeudi 24 mars 2022 une caravane de sensibilisation dans les établissements scolaires de Libreville. L’objectif étant de sensibiliser les jeunes, notamment les élèves sur les dangers de la pollution plastique.

Point de départ d’une caravane qui devra durer 1 mois, le collège Notre Dame de Quaben, situé au quartier Louis dans le 1er arrondissement de Libreville. Là-bas, avec le soutien du Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD), entre autres, les élèves ont été édifiés sur les dangers, les solutions de la pollution plastique, mais aussi sur les enjeux de la lutte contre la pollution plastique pour l’environnement et pour la planète. Une séance d’information qui a été suivie d’une activité de collecte de déchets plastiques au sein de l’établissement.

5 autres établissements scolaires devront accueillir très prochainement les équipes de WWF Gabon accompagnés des représentants du Haut-commissariat de l’environnement, de l’Agence française de développement (AFD) et de l’ambassade de France au Gabon dans le cadre de cette caravane. L’idée étant de faire des enfants des ambassadeurs pour la protection de l’environnement.

« Il est important d’éduquer les enfants pour leur inculquer les bonnes habitudes dès le départ. (…) Les enfants ont quand même cette capacité de retenir assez rapidement, de prendre assez rapidement de bonnes habitudes, et comme nous l’avons dit, ils sont les parents de demain, les cadres de demain. Nous espérons que ces enfants soient aussi nos ambassadeurs dans leurs familles, dans leurs communautés, en parlant de ce qu’ils ont appris aujourd’hui », a indiqué Nathalie Nyare Essima, Chef du projet Biodev 2030.



L’initiative Une Heure pour la Planète a été lancée par le WWF et ses partenaires en 2007 en Australie. Elle est aujourd’hui l’un des plus grands mouvements populaires pour l’environnement au monde. Chaque année, au dernier samedi du mois de mars, la campagne mobilise des millions de personnes dans plus de 180 pays et territoires qui manifestent leur soutien à notre planète.