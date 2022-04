PNUD: plus que quelques jours pour candidater à la 1ère édition du concours innovation agricole

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Programme des Nations-unies pour l’aide au développement (PNUD) annonce qu’il reçoit, jusqu’au 24 avril prochain, les dossiers de candidature des jeunes, notamment des femmes gabonaises, dans le cadre de son concours d’innovation agricole. 10 porteurs de projet dans le domaine agricole vont bénéficier à terme, d’une enveloppe pouvant aller jusqu’à 40 000 dollars, soit 24 millions de FCFA.

La date butoir pour la soumission des candidatures pour le concours d’innovation agricole est fixée au dimanche 24 avril 2022. Il ne vous reste plus que 4 jours pour vous inscrire et tenter de faire partie des 10 lauréats qui seront retenus à terme pour bénéficier d’une enveloppe pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 40 000 dollars et d’un accompagnement personnalisé de 8 mois.



Pour cette première édition, le concours vise à promouvoir le rôle des jeunes et des femmes du Gabon proposant des idées et solutions innovantes dans l’agriculture, la valorisation des déchets et l’énergie renouvelable dans le secteur agricole. Plus d’informations sur le site du PNUD.